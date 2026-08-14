Bukan Sekadar Bosan, 7 Perubahan Ini Bisa Jadi Sinyal Hubungan Mulai Menjauh

JawaPos.com - Hubungan dengan teman maupun keluarga dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut tidak selalu berarti seseorang sudah berhenti menyayangi orang terdekatnya, tetapi bisa menjadi pertanda bahwa kedekatan emosional dan dinamika hubungan sedang berubah.

Perbedaan minat, nilai hidup, pengalaman, hingga prioritas dapat membuat dua orang yang sebelumnya sangat dekat perlahan memiliki jarak. Karena itu, perubahan perasaan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai hilangnya kasih sayang.

Dilansir dari geediting.com, berikut sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa hubungan dengan teman atau keluarga mulai tidak sedekat sebelumnya.

1. Berbicara dengannya mulai terasa melelahkan Jika dahulu percakapan dengan seseorang terasa menyenangkan, tetapi kini justru membuat Anda cepat lelah, kondisi tersebut patut diperhatikan.

Bukan berarti setiap percakapan harus selalu berlangsung seru. Namun, jika rasa tidak nyaman, bosan, atau terkuras terus muncul setiap kali berinteraksi, bisa jadi ada perubahan dalam hubungan tersebut.

Perubahan cara berpikir dan prioritas hidup juga dapat membuat seseorang merasa tidak lagi memiliki koneksi yang sama seperti sebelumnya.

2. Anda mulai enggan menghabiskan waktu bersama Tanda lainnya adalah berkurangnya keinginan untuk bertemu. Anda mungkin lebih memilih melakukan aktivitas sendiri atau menghabiskan waktu bersama orang lain daripada membuat janji dengan teman atau anggota keluarga tertentu.

Sesekali ingin menyendiri tentu merupakan hal yang wajar. Namun, jika menghindari pertemuan menjadi kebiasaan dan dilakukan karena merasa hubungan tersebut hanya menjadi kewajiban, ada baiknya mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya Anda rasakan.

3. Keberhasilan mereka tidak lagi membuat Anda ikut bahagia Ketika orang terdekat mendapatkan kabar baik, biasanya muncul rasa senang dan keinginan untuk ikut merayakannya.