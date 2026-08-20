Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Leo mungkin terbiasa mendahulukan kebutuhan orang lain, tetapi hari ini Anda perlu memberi perhatian lebih kepada diri sendiri.
Menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri akan membuat Anda menjalani hari dengan lebih baik.
Dari sisi finansial, Leo berpotensi menerima kabar menggembirakan. Ada peluang peningkatan pemasukan atau tambahan dana yang bisa membuat kondisi keuangan semakin baik.
Meski demikian, jangan langsung menggunakannya untuk berbelanja. Prioritaskan kebutuhan penting dan kewajiban yang masih harus diselesaikan, termasuk utang.
Kehidupan asmara juga membawa energi positif. Hubungan yang sedang dijalani mungkin mulai mengarah ke tahap yang lebih serius.
Bagi Leo yang telah memiliki pasangan, suasana romantis dapat membantu menghidupkan kembali kedekatan.
Sementara itu, kesehatan perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Olahraga teratur, pola makan seimbang, dan rutinitas kesehatan yang sesuai dapat membantu menjaga kebugaran.
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Jawa Pos
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