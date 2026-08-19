Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Jago Bikin Ngakak, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Jiwa Penghibur Alami

Ilustrasi zodiak paling lucu (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak paling lucu (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Menurut astrologi, setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda, termasuk dalam cara mereka berkomunikasi dan menghibur orang lain. Beberapa di antaranya dikenal lebih spontan, ekspresif, dan mampu menemukan sisi lucu dari berbagai situasi.

Mereka biasanya mudah mencairkan suasana, membuat percakapan terasa lebih hidup, serta mampu menghibur orang-orang di sekitarnya. Tak heran jika kehadiran mereka sering membuat suasana berkumpul menjadi lebih ramai dan menyenangkan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki selera humor tinggi dan pandai membuat orang lain tertawa.

1. Gemini

Gemini memiliki kemampuan berbicara yang membuat mereka mudah menjadi pusat perhatian. Mereka cepat menangkap situasi dan sering mampu memberikan respons spontan yang terdengar lucu.

Kemampuan bermain dengan kata-kata juga menjadi salah satu kekuatan Gemini. Topik yang awalnya terasa biasa saja bisa mereka ubah menjadi percakapan yang menarik dan menghibur.

Mereka juga cukup fleksibel dalam berkomunikasi sehingga dapat menyesuaikan gaya bercanda dengan lawan bicaranya.

2. Leo

Leo dikenal percaya diri dan tidak canggung ketika menjadi pusat perhatian. Karakter tersebut membuat mereka cukup nyaman tampil sebagai penghibur dalam sebuah kelompok.

Mereka pandai membawakan cerita dengan ekspresi, intonasi, dan gaya yang menarik. Bahkan lelucon sederhana pun bisa terasa lebih lucu ketika disampaikan dengan penuh percaya diri.

Leo juga senang melihat orang-orang di sekitarnya bahagia. Karena itu, mereka kerap berusaha menciptakan suasana yang lebih ceria ketika berkumpul bersama teman atau keluarga.

3. Aries

Spontanitas menjadi salah satu daya tarik humor Aries. Mereka cenderung mengatakan sesuatu secara langsung tanpa terlalu banyak memikirkan bagaimana perkataannya akan terdengar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kunci Asmara Hari Ini! Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Jujur Bikin Hubungan Makin Lengket - Image
Zodiak

Kunci Asmara Hari Ini! Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Jujur Bikin Hubungan Makin Lengket

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.41 WIB

3 Zodiak yang Bakal Bangkit Ekonominya di Tahun 2026, Mulai Agustus Rezekinya Mengalir Deras - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Bangkit Ekonominya di Tahun 2026, Mulai Agustus Rezekinya Mengalir Deras

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.34 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 20 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 20 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore