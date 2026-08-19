Jago Bikin Ngakak, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Jiwa Penghibur Alami

JawaPos.com - Menurut astrologi, setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda, termasuk dalam cara mereka berkomunikasi dan menghibur orang lain. Beberapa di antaranya dikenal lebih spontan, ekspresif, dan mampu menemukan sisi lucu dari berbagai situasi.

Mereka biasanya mudah mencairkan suasana, membuat percakapan terasa lebih hidup, serta mampu menghibur orang-orang di sekitarnya. Tak heran jika kehadiran mereka sering membuat suasana berkumpul menjadi lebih ramai dan menyenangkan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki selera humor tinggi dan pandai membuat orang lain tertawa.

1. Gemini Gemini memiliki kemampuan berbicara yang membuat mereka mudah menjadi pusat perhatian. Mereka cepat menangkap situasi dan sering mampu memberikan respons spontan yang terdengar lucu.

Kemampuan bermain dengan kata-kata juga menjadi salah satu kekuatan Gemini. Topik yang awalnya terasa biasa saja bisa mereka ubah menjadi percakapan yang menarik dan menghibur.

Mereka juga cukup fleksibel dalam berkomunikasi sehingga dapat menyesuaikan gaya bercanda dengan lawan bicaranya.

2. Leo Leo dikenal percaya diri dan tidak canggung ketika menjadi pusat perhatian. Karakter tersebut membuat mereka cukup nyaman tampil sebagai penghibur dalam sebuah kelompok.

Mereka pandai membawakan cerita dengan ekspresi, intonasi, dan gaya yang menarik. Bahkan lelucon sederhana pun bisa terasa lebih lucu ketika disampaikan dengan penuh percaya diri.

Leo juga senang melihat orang-orang di sekitarnya bahagia. Karena itu, mereka kerap berusaha menciptakan suasana yang lebih ceria ketika berkumpul bersama teman atau keluarga.