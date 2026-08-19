Jalan Hidup Penuh Ujian, 7 Weton Ini Konon Akan Menemukan Puncak Keberuntungan

JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati masa sulit, menghadapi keterbatasan, hingga merasakan berbagai kekecewaan sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih baik.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Sebagian weton dipercaya memiliki pola kehidupan yang unik, termasuk mereka yang disebut harus melewati banyak ujian terlebih dahulu sebelum menikmati kemakmuran.

Menurut kepercayaan tersebut, kesulitan yang dialami pada masa awal kehidupan justru dapat menjadi proses yang membentuk ketangguhan. Ketika memasuki usia yang lebih matang, peluang dan rezeki dipercaya mulai terbuka lebih luas.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami perubahan nasib dari kehidupan penuh tantangan menuju kondisi yang lebih mapan.

1. Senin Legi – Ketekunan yang Berbuah Kemakmuran Pemilik weton Senin Legi kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang, lembut, tetapi memiliki keteguhan hati. Masa awal kehidupan mereka dipercaya tidak selalu mudah, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi dan berbagai tantangan keluarga.

Namun, pengalaman tersebut dianggap mampu membentuk mental yang kuat. Mereka belajar bersabar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Seiring bertambahnya usia, terutama ketika memasuki fase kehidupan yang lebih matang, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial dipercaya semakin besar. Usaha yang dirintis sejak lama dapat mulai menunjukkan hasil dan membawa kehidupan yang lebih berkecukupan.

2. Selasa Pahing – Perlahan Menjadi Magnet Rezeki Selasa Pahing digambarkan memiliki karakter tegas, kuat, dan tidak mudah menyerah. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya bisa mengalami masa ketika perjuangan terasa berat dan penghargaan dari orang lain belum sesuai dengan usaha yang diberikan.

Meski demikian, sifat ulet menjadi modal penting bagi mereka. Mereka cenderung terus bergerak meskipun hasil tidak langsung terlihat.