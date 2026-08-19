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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.22 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Membaik

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa sejumlah perubahan yang perlu disikapi dengan tenang. 

Sagitarius mungkin menghadapi perubahan kurang menyenangkan di tempat kerja, tetapi kondisi finansial justru menunjukkan perkembangan yang perlahan membaik. 

Dalam urusan hati, peluang menarik dapat muncul melalui lingkungan pertemanan, sementara bagi Sagitarius yang sudah memiliki pasangan, perhatian terhadap orang tercinta menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

Astrologi juga mengingatkan agar Sagitarius tidak terburu-buru melakukan investasi baru dan lebih berhati-hati dalam mengatur uang.

Dari sisi kesehatan, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak positif. 

Salah satunya dengan mulai mengganti minuman bersoda atau minuman kurang sehat dengan pilihan yang lebih baik. 

Jika emosi terasa lebih berat dari biasanya, Sagittarius juga dianjurkan tidak memendam semuanya sendirian. 

Berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu membuat pikiran lebih ringan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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