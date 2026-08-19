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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.06 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis 20 Agustus 2026: Cinta Datang dari Teman

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Kamis 20 Agustus 2026, membawa pesan untuk lebih dekat dengan keluarga, menjaga kesehatan, dan tetap bijak mengatur keuangan. 

Leo mungkin sedang membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang yang dipercaya. 

Karena itu, hari esok menjadi waktu yang baik untuk kembali menghubungi keluarga atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. 

Dalam urusan finansial, kondisi Leo terlihat cukup stabil sehingga tidak perlu mengambil keputusan terburu-buru.

Dalam percintaan, Leo lajang berpeluang dikenalkan dengan seseorang melalui teman atau saudara.

Sementara bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, perhatian terhadap keluarga dan orang tercinta menjadi bagian penting dari keseimbangan hidup. 

Di tempat kerja, usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil. Untuk kesehatan, Leo disarankan tidak terus menunda pemeriksaan rutin dan mulai lebih aktif bergerak. 

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Kamis, 20 Agustus 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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