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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.52 WIB

Hoki Besar Menanti, 4 Shio Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan dan Rezeki Berlimpah

Ilustrasi shio dengan impian terwujud (freepik) - Image

Ilustrasi shio dengan impian terwujud (freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kesuksesan dalam pekerjaan, kondisi keuangan yang stabil, hingga kemampuan menikmati kehidupan yang nyaman menjadi impian banyak orang.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut sedang berada dalam fase yang penuh peluang. Keberuntungan yang datang dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian yang selama ini diharapkan.

Berdasarkan ramalan yang dibagikan kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang untuk merasakan perubahan positif dan kehidupan yang semakin berkecukupan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi besar, visi kuat, dan karakter kepemimpinan. Berbagai tekanan yang pernah dilewati justru dipercaya membentuk mereka menjadi pribadi yang semakin tangguh.

Dalam ramalan tersebut, Shio Naga disebut mulai memasuki periode yang lebih menjanjikan. Kesempatan besar dalam pekerjaan maupun bisnis berpotensi berdatangan.

Bukan hanya keuntungan materi, keberuntungan juga digambarkan hadir melalui meningkatnya kepercayaan dari orang lain, kedudukan, serta pengaruh di lingkungan mereka.

2. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda identik dengan semangat tinggi dan kegigihan dalam menghadapi berbagai persoalan. Beragam tantangan, mulai dari persoalan finansial hingga masalah pribadi, disebut telah menempa mental mereka.

Kini, usaha yang selama ini dilakukan perlahan dipercaya mulai menunjukkan hasil. Peluang untuk meningkatkan karier maupun mengembangkan bisnis semakin terbuka.

Kondisi keuangan yang membaik juga berpotensi membuat kehidupan mereka menjadi lebih nyaman. Kerja keras yang sebelumnya dilakukan tanpa banyak sorotan akhirnya mulai mendapatkan penghargaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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