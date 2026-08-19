Hoki Finansial Menguat, Ini 6 Shio yang Diprediksi Punya Peluang Rezeki Besar

Shio yang diprediksi hoki dan siap dapat rezeki finansial sebentar lagi
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah shio yang dalam ramalan disebut sedang memasuki periode dengan peluang finansial yang lebih menjanjikan.
Keberuntungan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter seperti kemampuan membaca peluang, ketekunan, kecerdasan mengatur keuangan, hingga relasi sosial yang luas.
Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Kondisi finansial seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh keputusan, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang diprediksi memiliki peruntungan finansial positif dalam periode mendatang.
1. Shio Ayam
Shio Ayam mencakup sejumlah tahun kelahiran, di antaranya 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Dalam ramalan, mereka dikenal memiliki naluri bisnis serta kemampuan melihat peluang yang cukup menonjol.
Mereka juga digambarkan cukup cermat dalam mengelola uang dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Karakter tersebut dianggap dapat membantu ketika menghadapi berbagai peluang usaha atau keuangan.
Meski begitu, peluang besar tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan matang. Terlalu terburu-buru mengambil keputusan finansial justru dapat membawa risiko.
2. Shio Kambing
Shio Kambing antara lain mencakup kelahiran 1979, 1991, 2003, dan 2015. Karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini adalah kegigihan dan kemampuan bertahan ketika menghadapi tantangan.
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Jawa Pos
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