Bukan Sekadar Hoki! 8 Weton Ini Diprediksi Mampu Bangkit dari Keterpurukan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk menafsirkan karakter, kecenderungan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Primbon Jawa memiliki beragam penafsiran mengenai weton. Salah satunya adalah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat sehingga dipercaya mampu melewati masa sulit dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan. Kerja keras, keberanian mengambil kesempatan, kemampuan membangun hubungan, serta kecakapan mengatur keuangan juga dianggap memiliki peran penting.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang disebut memiliki potensi kuat untuk bangkit dari kesulitan ekonomi menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya mempunyai karakter yang mudah beradaptasi dengan keadaan. Ketika menghadapi persoalan, mereka disebut tidak mudah menyerah dan cenderung mencari alternatif untuk keluar dari masalah.

Dalam ramalan weton, pemilik Senin Legi digambarkan memiliki kemampuan melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Karena itu, perjalanan ekonominya dipercaya dapat mengalami perubahan ketika mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan bukan dianggap sebagai akhir, melainkan kesempatan untuk menyusun strategi berikutnya.

Pelajaran finansial: Ketika kondisi belum sesuai harapan, jangan takut memulai kembali dengan strategi yang lebih matang.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan pembawaan yang berwibawa dan kemampuan membangun kepercayaan.