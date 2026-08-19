Pernah Jatuh dan Tertipu, 7 Shio Ini Konon Justru Makin Beruntung

JawaPos.com – Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, perjalanan hidup setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah shio yang dianggap memiliki kemampuan untuk bangkit setelah melewati berbagai cobaan berat.

Masa sulit, kegagalan, atau pengalaman yang mengecewakan dipercaya dapat menjadi titik balik bagi mereka. Ketangguhan, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk belajar dari pengalaman membuat mereka mampu melihat peluang baru setelah menghadapi keterpurukan.

Dalam ramalan, keberuntungan bahkan disebut dapat hadir setelah seseorang berhasil melewati fase penuh tantangan. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Dikutip dari YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki peluang bangkit dan menemukan jalan rezeki setelah melewati masa sulit.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Ketika menghadapi masa sulit, mereka dipercaya mampu bertahan hingga keadaan perlahan berubah menjadi lebih baik.

Setelah melewati fase penuh tekanan, shio Kelinci disebut dapat menemukan kesempatan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam ramalan, momentum tersebut menjadi awal datangnya peluang dan keberuntungan.

2. Shio Naga

Naga merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan kejayaan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya memiliki semangat kuat untuk kembali berdiri setelah mengalami kegagalan.