Kubu Febrie Adriansyah Bantah Minta Emas dan Uang Dikembalikan: Yang Dimohonkan Dokumen dan Foto Kel

JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meluruskan informasi mengenai barang sitaan yang diminta untuk dikembalikan melalui gugatan praperadilan.

Kuasa hukum menegaskan, permintaan tersebut tidak ditujukan terhadap emas maupun uang yang disita penyidik, melainkan barang-barang pribadi milik Febrie dan keluarganya.

Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (19/8). Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT SEL.

Febri menyebut ada pemberitaan yang menurut pihaknya kurang tepat dalam menggambarkan isi permohonan terkait tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik.

“Sekaligus kami ingin clear-kan ya, karena ada beberapa publikasi yang kami pandang tidak cukup tepat terkait dengan penyitaan ini,” kata Febri usai persidangan.

Dia menjelaskan, barang yang diminta dikembalikan merupakan benda-benda pribadi milik Febrie dan keluarganya. Barang tersebut dinilai tidak memiliki kaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

“Yang dimohonkan atau yang diminta oleh pemohon untuk dikembalikan pada pemohon itu adalah barang-barang milik pribadi dan keluarga. Di antaranya ada dokumen-dokumen pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkara,” ujarnya. “Yang kedua ada pigura foto keluarga,” sambungnya.