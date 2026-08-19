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Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.49 WIB

3 Shio yang Bakal Dapat Banyak Duit di Tahun 2026, Mulai Agustus Rezeki Datang dari Banyak Jalan

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan rezeki melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan rezeki melimpah. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tentunya menginginkan hidup yang cukup dan tidak kekurangan.

Kerap kali orang bekerja keras sedemikian rupa dalam upaya mendapatkan kemapanan dan kesejahteraan hidup.

Pada tahun kuda api ini sendiri diramalkan akan ada segelintir orang yang memperoleh hoki hingga hidupnya beranjak membaik secara finansial.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan bakal dapat banyak duit di tahun 2026 saat mulai bulan Agustus rezeki datang dari banyak jalan.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan punya rezeki yang baik di tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, rezeki yang akan datang banyak datang melalui keberanian mereka dalam mencoba kesempatan.

Tiap kali ada peluang yang datang, mereka selalu berusaha memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Maka tidak heran melalui jalan tersebut, pintu baru rezeki bisa hadir membuat mereka memperoleh tambahan pemasukan.

2. Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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