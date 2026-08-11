3 Shio yang Tabungannya Banyak Ketambahan Duit di Agustus 2026, Rezekinya Benar-Benar Lancar!

JawaPos.com - Masing-masing orang memang telah memiliki takaran rezekinya sebagaimana yang telah digariskan.

Meski demikian, tanpa kepandaian mencari rezeki dan bagaimana mengelolanya tentu seseorang tidak akan bisa hidup nyaman.

Di pertengahan tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan ada segelintir orang yang rezekinya tengah dilancarkan sehingga bisa memperoleh banyak uang.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang tabungannya banyak ketambahan duit di Agustus 2026 saat rezekinya sedang benar-benar dilancarkan.

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1. Shio Naga

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio naga punya kecocokan dengan tahun kuda api 2026 ini.

Astrolog meyakini, banyak hal baik datang sepanjang periode ini tak terkecuali sesuatu yang menyangkut keuangan.

Mereka dimungkinkan bisa meraih banyak uang melalui sejumlah jalan, salah satunya dari kepemimpinan mereka.

Dari tempat yang mereka selama ini kelola dan atur, pundi-pundi rupiah banyak hadir hingga membuat mereka makin mapan secara finansial.