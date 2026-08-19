3 Zodiak Paling Sering Insomnia, Paling Rentan Ngantuk Saat Beraktivitas

Ilustrasi seseorang yang sedang insomnia/Magnific
JawaPos.com - Insomnia merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kondisi sulit untuk tidur.
Faktor-faktor penyebab insomnia ini bisa jadi berupa perasaan cemas, overthinking, stres, depresi, kemarahan, dan rasa khawatir.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (19/08) berikut adalah gambaran zodiak yang paling rentan mengalami insomnia di sepanjang hidup mereka.
Gemini
Gemini cenderung tidur saat mereka benar-benar membutuhkannya. Terkadang, mereka membutuhkan waktu berhari-hari sebelum akhirnya memutuskan untuk beristirahat.
Bagi gemini tidur justru terasa sebagai gangguan. Mereka lebih nyaman beraktivitas atau menjalankan hobi yang mereka minati.
Virgo
Virgo kerap merasa stres sampai mereka insomnia dan sulit mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas. Virgo juga sangat berorientasi pada pekerjaan dan sering memikirkan karirnya di kemudian hari. Faktor pekerjaan yang justru membuat virgo semakin cemas dan khawatir di malam hari.
Cancer
Cancer kerap bepergian sampai waktu tidur mereka semakin berkurang. Bahkan jadwal tidur yang tidak konsisten dapat membuat mereka lebih sering mengalami mimpi buruk. Cancer juga memiliki kebiasaan memikirkan berbagai hal.
Aries
Aries memiliki banyak energi. Mereka bisa berbaring sepanjang malam, sambil berusaha untuk tidur. Overthinking juga menjadi pemicu pola tidur aries yang terganggu. Saat pikiran mereka tidak tenang, waktu tidur mereka juga semakin sulit.
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Jawa Pos
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