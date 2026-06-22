Ini 11 Penyebab Seseorang Susah Tidur Meski Merasa Sangat Lelah Setelah Beraktivitas

Penyebab seseorang susah tidur meski merasa sangat lelah./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Merasa selalu lelah tapi tidak bisa tidur adalah tanda nyata adanya penyebab susah tidur yang lebih dalam dari sekadar kebiasaan buruk sebelum beristirahat malam.
Gangguan tidur yang terus berulang tidak hanya mengganggu istirahat malam tetapi juga berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental seseorang setiap harinya.
Mengenali penyebab susah tidur yang spesifik adalah langkah pertama yang harus diambil sebelum bisa menerapkan tips tidur berkualitas yang benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sebelas penyebab susah tidur yang membuat seseorang selalu lelah tapi tidak bisa tidur, beserta tips tidur berkualitas yang bisa mulai diterapkan sekarang.
1. Pikiran yang terus berputar tanpa henti
Pikiran yang penuh kekhawatiran atau emosi yang belum terselesaikan sering kali baru muncul saat seseorang berbaring tanpa ada lagi gangguan yang bisa mengalihkannya.
Meditasi harian meski hanya lima menit terbukti membantu otak belajar untuk diam dan menciptakan kondisi yang jauh lebih kondusif untuk tidur berkualitas di malam hari.
2. Tidak memiliki ruang tidur yang didedikasikan khusus
Bekerja, bermain gim, atau menonton konten menegangkan di kamar tidur menciptakan asosiasi bawah sadar yang membuat otak mengaitkan ruang itu dengan stimulasi tinggi bukan istirahat.
Memisahkan aktivitas produktif dari kamar tidur adalah salah satu tips tidur berkualitas paling mendasar yang membantu otak membentuk ulang rutinitas tidur yang sehat.
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