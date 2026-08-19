Ramalan Shio Kamis 20 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kecemasan shio Tikus tentang masa depan dapat mempersulit memulai hubungan baru.
Sementara shio Anjing, hindari risiko finansial agar tidak membawa kehancuran yang tak terduga.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 20 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Kecemasan tentang masa depan dapat mempersulit memulai hubungan baru.
Kebutuhan akan kesempurnaan dapat membuat Anda kelelahan.
Berlatih kesabaran dengan teman yang sulit kemungkinan akan membuahkan hasil.
Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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Jawa Pos
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