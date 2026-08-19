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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.07 WIB

Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Jaga keuangan Leo dengan menepati komitmen dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.

Di sisi lain, menjaga anggaran yang ketat akan membantu mencegah pemborosan bagi Libra.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Kamis 20 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Percikan pesona akan menyegarkan kehidupan cinta saat Anda mengejutkan seseorang yang spesial dengan petualangan tak terduga.

Ambisi juga akan meningkat, ketika peluang kepemimpinan datang, jangan ragu untuk melangkah ke sorotan.

Jaga keuangan Anda dengan menepati komitmen dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.

Pancaran Anda akan berkembang dengan hidrasi dan tawa.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Hanny Suwindari
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