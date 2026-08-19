Ramalan Zodiak Virgo Kamis, 20 Agustus 2026: Hadapi Tekanan Kerja dan Waspadai Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo 20 Agustus 2026 menunjukkan hari yang membutuhkan banyak kesabaran.
Berbagai tantangan mungkin muncul dalam aktivitas sehari-hari, terutama karena tekanan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan.
Virgo disarankan untuk tetap tenang agar dapat menghadapi situasi dengan lebih baik.
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Untuk menjaga suasana hati tetap positif, Virgo dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang menyenangkan.
Mendengarkan musik atau mengikuti pertunjukan hiburan dapat menjadi pilihan untuk mengurangi tekanan.
Lantas, bagaimana ramalan Virgo dalam urusan karier, cinta, keuangan dan kesehatan hari ini? Cek selengkapnya sebagaimana dirangkum dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier dan bisnis, Virgo mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Tekanan tugas yang berlebihan juga dapat membuat aktivitas terasa lebih berat.
Agar terhindar dari kesalahan, Virgo perlu membuat jadwal yang teratur. Menentukan pekerjaan berdasarkan prioritas dapat membantu mengelola waktu dan menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.
2. Cinta
Hubungan asmara Virgo mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Rasa kurang puas terhadap hubungan dapat muncul dan berpotensi menimbulkan perbedaan dengan pasangan.
Komunikasi terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Virgo sebaiknya membicarakan perasaan dan persoalan yang ada secara jujur tanpa saling menyalahkan.
3. Keuangan
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Jawa Pos
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