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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)


JawaPos.com - Zodiak Leo akan merasakan kehangatan dan kedamaian. Leo akan berpartisipasi dalam banyak acara sosial dan bertemu orang-orang baru yang akan membantu mengembangkan persahabatan.

Namun, Leo mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan hari ini. Jadi, sebaiknya Leo beristirahat atau mengambil cuti untuk menikmati waktu bersama orang-orang yang dicintai, seperti teman dan keluarga.

Zodiak Virgo perlu mengambil tindakan untuk menjaga kesehatan hari ini. Segera atasi masalah kesehatan apa pun yang mungkin dialami. 

Virgo mungkin akan menghadapi beberapa pengeluaran finansial karena kondisi kesehatan, jadi sebaiknya menganggarkannya dengan tepat. Bersantailah dan beri diri sendiri waktu untuk pulih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo mungkin akan berkencan dengan orang baru dan kencan ini akan berjalan dengan sangat baik. Terkait karir, mintalah bantuan koleha yang memiliki pemikiran serupa untuk membantu mengatasi masalah yang ada.

Sementara itu, hindari makanan berlemak dan berminyak, serta jaga tingkat stres tetap rendah untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti, karena Leo akan menemukan pilihan hunian yang sesuai.

Cinta Leo

Editor: Candra Mega Sari
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