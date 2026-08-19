Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini mungkin dimulai dengan jadwal yang padat bagi zodiak Sagitarius. Pekerjaan mungkin melelahkan, dan Sagitarius harus bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. 

Selain itu, Sagitarius mungkin diharuskan melakukan perjalanan bisnis. Jadi, Sagitarius harus tetap siap secara mental untuk apa pun yang akan datang. Percayalah bahwa Sagitarius akan mampu mengatasi rintangan apa pun yang dihadapi.

Upaya zodiak Capricorn akan berubah menjadi sesuatu yang positif hari ini. Capricorn merasa gembira dan antusias. Selain itu, Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas. 

Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya Capricorn menjadi sangat produktif di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari pasangan. Terkait karir, jangan terlibat dalam perdebatan di tempat kerja dan membuat diri sendiri terlihat buruk.

Sementara itu, jagalah kesehatan agar tidak mengalami gangguan perut saat melakukan perjalanan. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan menemukan petunjuk yang menjanjikan tentang rumah impian yang selama ini dicari.

Cinta Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.31 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.27 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore