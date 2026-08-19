Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini mungkin dimulai dengan jadwal yang padat bagi zodiak Sagitarius. Pekerjaan mungkin melelahkan, dan Sagitarius harus bekerja lembur untuk memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.



Selain itu, Sagitarius mungkin diharuskan melakukan perjalanan bisnis. Jadi, Sagitarius harus tetap siap secara mental untuk apa pun yang akan datang. Percayalah bahwa Sagitarius akan mampu mengatasi rintangan apa pun yang dihadapi.



Upaya zodiak Capricorn akan berubah menjadi sesuatu yang positif hari ini. Capricorn merasa gembira dan antusias. Selain itu, Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas.



Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya Capricorn menjadi sangat produktif di penghujung hari.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari pasangan. Terkait karir, jangan terlibat dalam perdebatan di tempat kerja dan membuat diri sendiri terlihat buruk.



Sementara itu, jagalah kesehatan agar tidak mengalami gangguan perut saat melakukan perjalanan. Pada ranah keuangan, Sagitarius akan menemukan petunjuk yang menjanjikan tentang rumah impian yang selama ini dicari.

