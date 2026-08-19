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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.41 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, segala sesuatu mungkin berjalan tidak sesuai rencana bagi zodiak Scorpio. Akibatnya, Scorpio bisa mengalami rasa rendah diri. Penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai diri. 

Scorpio harus menyadari risiko saat membiarkan teman dekat atau anggota keluarga memanfaatkan. Selalu ingat bahwa Scorpio kompeten dan percaya diri, jadi percayalah pada intuisi dan bertindaklah sebagai penilai terbaik atas keadaan sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan bertemu seseorang yang menawan dan menjadi pengalaman yang romantis. Terkait karir, cobalah melakukan upaya serius untuk menghilangkan kebingungan tentang arah karir.

Sementara itu, lakukan perubahan positif dan temukan cara untuk mempertahankan diet yang sehat. Pada ranah keuangan, jangan ragu untuk menelusuri iklan rumah karena akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. 

Cinta Scorpio

Peluang Scorpio untuk mengembangkan hubungan romantis sangat tinggi hari ini. Kemungkinan, Scorpio akan bertemu seseorang yang menawan dan hangat. 

Pertemuan tak terduga ini akan menjadi pengalaman yang menarik dan cukup romantis, karena Scorpio merasakan percikan asmara yang nyata. Jadilah optimis tentang kehidupan asmaramu hari ini. Tampil dan rasakan yang terbaik hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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