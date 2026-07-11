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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.15 WIB

7 Tanggal Lahir yang Dipercaya Memiliki Kemampuan Memengaruhi Orang Lain

Ilustrasi teman yang sedang mengobrol. (Pixabay) - Image

Ilustrasi teman yang sedang mengobrol. (Pixabay)

JawaPos.com - Dalam numerologi, angka diyakini memiliki hubungan dengan karakter, kepribadian, dan perjalanan hidup seseorang. Setiap tanggal kelahiran disebut membawa energi atau getaran tertentu yang dapat mencerminkan berbagai potensi dalam diri individu.

Salah satu kemampuan yang sering dikaitkan dengan angka kelahiran adalah kecakapan dalam berkomunikasi, membangun hubungan, serta memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan penyampaian ide.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam memengaruhi orang lain dan menjalin komunikasi yang efektif menurut perspektif numerologi.

1. Tanggal 5

Kepribadian orang yang lahir pada tanggal 5 setiap bulan bersifat fleksibel dan adaptif.

Mereka adalah pendebat dan pemberi pengaruh yang hebat karena pikiran tajam dan kecerdasan bawaan.

Selain itu, mereka dapat dengan mudah berhasil memengaruhi pendapat individu lain. 

2. Tanggal 9

Orang yang lahir pada tanggal 9 setiap bulannya merupakan sosok visioner dengan pendapat yang dipegang teguh.

Kemudian mampu membujuk orang lain untuk mendukung keyakinan dan tujuan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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