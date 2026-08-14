Punya Otak Encer, 6 Shio Ini Disebut Pandai Memanfaatkan Peluang hingga Berujung Cuan

ilustrasi shio pandai ubah tantangan jadi peluang emas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.
Selain menggambarkan kepribadian, ramalan shio juga sering membahas kemampuan seseorang dalam membaca peluang, mengambil keputusan, hingga mengelola urusan finansial.
Ada sejumlah shio yang dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dianggap memiliki pola pikir strategis, cepat beradaptasi, serta pandai melihat kesempatan. Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membantu mereka mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Mengutip materi dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki kecerdasan dan naluri kuat dalam memanfaatkan peluang.
Kerbau dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Di balik pembawaannya yang sederhana, shio ini dalam astrologi kerap digambarkan memiliki kemampuan perencanaan yang baik.
Mereka cenderung mempertimbangkan langkah secara matang sebelum bertindak. Dalam urusan keuangan, pendekatan tersebut dipercaya membuat Kerbau lebih berhati-hati dalam mengelola aset dan mengambil risiko.
Ketekunan juga menjadi salah satu karakter yang paling menonjol. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan hingga menjadi lebih stabil.
Karena itulah, Kerbau disebut memiliki peluang untuk menciptakan kondisi finansial yang kuat melalui konsistensi.
Shio Ayam dikenal dengan karakter teliti, tajam dalam mengamati sesuatu, dan cukup terorganisasi.
Mereka disebut mampu memanfaatkan waktu secara efisien serta memiliki keinginan untuk terus menambah pengetahuan. Kebiasaan tersebut membuat Ayam digambarkan cukup cepat menangkap perubahan di sekitarnya.
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Jawa Pos
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