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Niko Sulpriyono
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.49 WIB

6 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Cuan dan Kejutan Manis Sepanjang Agustus 2026

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific) - Image

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific)

JawaPos.com - Agustus 2026 bisa menjadi bulan penuh harapan bagi sejumlah pemilik shio. Dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perubahan positif, terutama dalam urusan finansial, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Setelah melewati berbagai tantangan, sebagian orang mungkin mulai menemukan celah baru untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Peluang yang sebelumnya terasa jauh bisa saja muncul melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun proyek yang tidak disangka-sangka.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau referensi budaya, bukan kepastian mengenai masa depan. Hasil nyata tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, dan kondisi masing-masing individu.

Berikut enam shio yang dalam ramalan kali ini disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan peluang finansial sepanjang Agustus 2026.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut ulasannya.

1. Shio Naga: Peluang Besar Berkat Karisma dan Keberanian

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki rasa percaya diri serta keberanian untuk mengambil keputusan besar. Karakter tersebut disebut menjadi modal penting dalam membuka peluang baru selama Agustus.

Bagi mereka yang menjalankan bisnis atau bekerja di bidang kreatif, bulan ini diprediksi menghadirkan sejumlah kesempatan menarik. Ide yang sebelumnya hanya berada dalam pikiran berpotensi berkembang menjadi proyek nyata.

Kerja sama baru juga bisa terbuka melalui jaringan pertemanan maupun profesional. Bahkan, ada kemungkinan muncul mitra atau pihak yang tertarik memberikan dukungan terhadap usaha yang sedang dikembangkan.

Namun, peluang besar tetap perlu diiringi perhitungan matang agar keuntungan yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Shio Kelinci: Rezeki Datang Perlahan tetapi Menjanjikan

Kelembutan dan kesabaran menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Kelinci. Pada Agustus 2026, sifat tersebut justru dipercaya dapat membawa mereka menuju kesempatan yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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