Hidup Makin Sejahtera, 8 Weton Ini Disebut Punya Tuah Rezeki Jangka Panjang

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa. Selain digunakan sebagai bagian dari penanggalan tradisional, weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai jalan rezeki cukup panjang. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu mempertahankan kemapanan dan menikmati kehidupan yang relatif berkecukupan hingga usia lanjut.

Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dan rezeki yang terus mengiringi kehidupannya.

1. Senin Wage Senin Wage mempunyai neptu 8 dan dalam sumber tersebut dikaitkan dengan naungan spiritual laku kuning geni.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat, pekerja keras, serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Mereka juga disebut cukup sensitif dan mudah tersulut ketika merasa harga diri atau perasaannya terusik.

Kendati demikian, semangat bekerja dan kesungguhan menjalankan tanggung jawab dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat jalan rezekinya tetap terbuka. Dalam tafsir primbon tersebut, Senin Wage dianggap mempunyai peluang menikmati kehidupan yang berkecukupan.

2. Selasa Legi Selasa Legi juga mempunyai neptu 8 dan berada dalam naungan yang sama, yaitu laku kuning geni.

Sosok kelahiran ini digambarkan mempunyai energi positif serta mampu memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung mudah bergaul dan mempunyai sifat ceria.