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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.05 WIB

9 Tanggal Lahir Emas, Hidupnya Disebut Paling Sejahtera dan Kaya Raya

Ilustrasi tanggal lahir emas. (Pexels/Artem Podrez) - Image

Ilustrasi tanggal lahir emas. (Pexels/Artem Podrez)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon dan numerologi, tanggal lahir tertentu disebut memiliki energi keberuntungan yang kuat.

Energi ini biasanya semakin kuat dalam urusan rezeki, kesuksesan, dan kemapanan finansial. 

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu ini, konon memiliki karakter gigih, pandai membaca peluang, serta berpotensi membangun kehidupan yang sejahtera hingga masa depan.

Lantas, tanggal lahir mana saja yang disebut sebagai tanggal lahir emas dan berpeluang hidup kaya raya

Simak 9 tanggal lahir berikut yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan jalan rezeki yang lebih terbuka. 

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut adalah sembilan tanggal lahir emas yang dipercaya membawa rezeki besar dan keberuntungan tiada henti sepanjang hidup.

1. Tanggal 1

Tanggal 1 kerap dilihat sebagai simbol permulaan, energi baru, dan kekuatan untuk memulai sesuatu dari awal.

Editor: Novia Tri Astuti
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