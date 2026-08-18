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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 19 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Rabu 19 Agustus 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki pekan ketiga Agustus, energi Tahun Kuda Api 2026 membawa dorongan untuk lebih berani bergerak, memperluas relasi, serta membuka peluang baru dalam kehidupan.

Hari Rabu, 19 Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah karier, kondisi keuangan, hubungan asmara, hingga rencana pribadi. 

Setiap shio memiliki energi yang berbeda sehingga peluang yang muncul juga tidak selalu datang dalam bentuk yang sama.

Dilansir dari Astrology.com, Tahun Kuda Api memberikan dinamika yang cukup kuat bagi keempat shio ini. 

Naga mendapatkan dukungan melalui jaringan dan kerja sama, Ular didorong untuk memanfaatkan koneksi, Kuda berada dalam fase awal siklus baru, sedangkan Kambing berada pada masa refleksi dan persiapan menuju fase berikutnya. 

Selengkapnya berikut ramalan shio besok Rabu 19 Agustus 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga berpeluang merasakan energi yang cukup positif pada Rabu, 19 Agustus 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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