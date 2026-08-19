Ramalan Zodiak Libra 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin akan menjadi pusat perhatian. Libra akan menjadi sorotan, sehingga menerima pujian serta sanjungan yang sangat pantas didapatkan.
Tentu saja, pujian ini akan diberikan atas semua usaha dan kerja keras yang telah Libra lakukan akhir-akhir ini. Nikmati hari ini, tetapi jangan sampai hal itu membuatmu sombong.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Sebaiknya zodiak Libra waspada terhadap orang-orang yang mendekati dan tidak terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. Terkait karir, lebih baik Libra mencari bimbingan dari seorang profesional saat bingung tentang pilihan karir.
Sementara itu, konsumsi makanan dengan bijak untuk menghindari rasa lesu atau sakit. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika Libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.
Cinta Libra
Libra akan menarik perhatian seseorang di sekitar. Namun, jangan sampai terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. Sebaiknya Libra waspada terhadap orang-orang yang mendekati.
Mungkin, seseorang tidak tulus dan mendekati hanya karena suasana cinta sedang hangat belakangan ini. Tetaplah berpijak pada kenyataan hari ini.
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Jawa Pos
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