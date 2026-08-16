Punya Naluri Bisnis Kuat, 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menemukan Jalan Menuju Kemakmuran

seseorang yang rezekinya selalu menemukan jalannya./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Kombinasi hari dan pasaran juga kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai kemampuan istimewa dalam melihat kesempatan. Hal sederhana yang mungkin dilewatkan orang lain justru dapat mereka kembangkan menjadi peluang yang menghasilkan.
Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan istilah seperti “tangan dingin”, yakni gambaran seseorang yang dianggap mampu membuat usaha yang dijalankan berkembang dan menghasilkan keuntungan.
Meski demikian, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dipercaya memiliki bakat menuju kemakmuran.
Jumat Legi digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pembawaan tenang dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting ketika mereka terjun ke dunia bisnis. Hubungan sosial yang luas juga membuat pemilik weton ini dipercaya lebih mudah menemukan informasi maupun kesempatan baru.
Mereka disebut mempunyai kepekaan dalam membaca peluang sebelum kesempatan tersebut diketahui banyak orang. Berbagai bidang, mulai dari perdagangan, properti hingga pekerjaan kreatif, dipercaya dapat menjadi sumber penghasilan.
Dalam penafsiran Primbon, rezeki Jumat Legi digambarkan tidak selalu datang dalam jumlah sama, tetapi cenderung memiliki jalan yang terus terbuka.
Pemilik Rabu Kliwon dipercaya memiliki pola pikir kreatif. Mereka mampu melihat nilai dari sesuatu yang bagi sebagian orang tampak biasa saja.
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Jawa Pos
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