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Irfan Ferdiansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.40 WIB

Hidup Makin Berlimpah, 6 Weton Ini Disebut Bakal Menyentuh Kemakmuran dalam Waktu Dekat

seseorang yang hartanya jelang menjulang./Freepik. - Image

seseorang yang hartanya jelang menjulang./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat anggapan bahwa perjalanan kehidupan seseorang dapat mengalami fase tertentu ketika peluang dan keberuntungan terasa semakin terbuka.

Momentum tersebut sering dianalogikan sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih mapan. Namun, keberuntungan tetap perlu diiringi usaha, ketekunan, serta kemampuan mengelola apa yang telah diperoleh.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut sedang mendekati fase peningkatan rezeki dan kemakmuran.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Senin Legi – Perlahan Mendekati Puncak Kemakmuran

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang tenang, sabar, tetapi mempunyai kemauan kuat dalam mengejar tujuan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kesabaran yang selama ini mereka gunakan untuk membangun kehidupan dapat mulai menunjukkan hasil.

Peluang baru bisa hadir melalui pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun kesempatan untuk meningkatkan posisi dalam karier.

Momentum tersebut perlu dimanfaatkan dengan pertimbangan matang. Jangan sampai kesempatan yang datang berlalu hanya karena terlalu lama merasa ragu.

2. Rabu Pahing – Peluang Besar Mulai Terlihat

Rabu Pahing dikenal memiliki kemampuan berpikir dan membaca keadaan secara cermat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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