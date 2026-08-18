Hoki Datang Bertubi-tubi, 7 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Positif

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan yang berbeda. Ramalan tersebut juga sering digunakan untuk menggambarkan peluang seseorang dalam urusan pekerjaan, finansial, maupun kehidupan pribadi.

Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang memasuki periode yang lebih positif. Setelah melewati berbagai penantian dan tantangan, mereka disebut memiliki peluang untuk memperoleh kabar baik serta kesempatan baru.

Dalam ramalan astrologi, perubahan keberuntungan tersebut dapat muncul melalui berbagai bentuk, mulai dari peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, bantuan dari relasi, hingga terwujudnya rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut sedang berada dalam fase penuh keberuntungan.

1. Shio Kelinci – Kesabaran Mulai Berbuah Kelinci dikenal sebagai sosok yang tenang, lembut, dan cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan.

Menurut ramalan, sifat tersebut justru menjadi modal penting ketika mereka memasuki periode keberuntungan. Kesabaran yang selama ini dipertahankan disebut mulai menghasilkan berbagai peluang positif.

Rencana yang sebelumnya belum menemukan jalan dapat kembali mendapatkan kesempatan. Kabar baik juga berpotensi datang melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial.

Bagi pemilik shio Kelinci, periode ini dapat menjadi momentum untuk kembali mengejar target yang sempat tertunda.

2. Shio Ular – Saatnya Menuai Hasil Shio Ular kerap digambarkan sebagai pribadi penuh perhitungan dan tidak suka bertindak secara gegabah.