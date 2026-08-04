Kabar Bahagia Menanti! Ini 8 Zodiak yang Diprediksi Alami Perubahan Positif

ilustrasi zodiak (freepik)
JawaPos.com - Awal bulan sering menjadi momen baru bagi banyak orang untuk memulai langkah dan membuka peluang berbeda. Bagi sebagian orang, periode ini bisa membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga hubungan pribadi.
Menurut pembacaan energi dan kartu dalam astrologi, beberapa zodiak disebut akan mendapatkan kabar menggembirakan dalam waktu dekat. Kabar tersebut dapat berupa hasil kerja yang akhirnya terwujud, hubungan yang kembali membaik, hingga kesempatan baru yang membuka jalan menuju perkembangan karier.
Meski ramalan zodiak tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi diri.
Dilansir dari kanal YouTube EMA DIARY, berikut delapan zodiak yang dipercaya akan mendapatkan energi positif di awal bulan.
Gemini diprediksi akan mengalami fase yang penuh kejutan menyenangkan. Komunikasi yang sebelumnya terhambat dengan seseorang yang penting dalam hidupnya disebut mulai kembali terbuka.
Hubungan yang sempat menjauh berpotensi membaik melalui percakapan yang lebih jujur dan terbuka.
Dari sisi finansial, Gemini juga disebut memiliki peluang menerima hasil kerja atau pembayaran yang sebelumnya tertunda. Ada kemungkinan muncul kesempatan baru dari luar kota maupun luar negeri yang berkaitan dengan proyek atau kerja sama.
Kemampuan berkomunikasi dan berpikir cepat menjadi modal penting bagi Gemini untuk memanfaatkan peluang yang datang.
Cancer diprediksi memasuki masa yang lebih stabil secara emosional. Setelah melewati berbagai perasaan yang tidak menentu, awal bulan disebut membawa ketenangan dan rasa nyaman.
Kabar baik dari keluarga atau pasangan dapat memperkuat hubungan yang selama ini dijalani.
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