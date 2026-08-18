5 Zodiak Diprediksi Paling Beruntung 19 Agustus 2026, Ada Peluang Rezeki dan Karier Baru

Ilustrasi lambang 12 Zodiak (magnific)
JawaPos.com - Memasuki 19 Agustus 2026, sejumlah zodiak diprediksi memasuki fase yang lebih menarik dalam urusan pekerjaan, keuangan, hubungan, hingga peluang baru.
Pergerakan sejumlah planet menjadi perhatian dalam astrologi periode ini. Matahari, Merkurius, dan Jupiter berada di Leo, sementara Venus berada di Libra. Konfigurasi tersebut dinilai memberikan warna berbeda bagi setiap zodiak.
Data astrologi untuk 19 Agustus menunjukkan Matahari, Merkurius, dan Jupiter berada di Leo, sedangkan Venus berada di Libra. Bulan juga berada di Scorpio.
Sejumlah astrologi bulanan juga melihat Agustus 2026 sebagai periode dengan energi Leo yang kuat. Bahkan, Leo, Libra, Aquarius, Aries, dan Gemini disebut sebagai lima zodiak yang memiliki prospek astrologi paling positif sepanjang bulan ini.
Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi mendapat momentum terbaik pada 19 Agustus 2026?
Leo menjadi salah satu zodiak yang paling mendapat sorotan pada periode ini.
Matahari, Merkurius, dan Jupiter berada di Leo pada 19 Agustus.
Dalam astrologi, kombinasi tersebut sering dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan diri, kreativitas, keberanian mengambil keputusan, serta peluang untuk mendapat perhatian lebih besar.
Bagi Leo yang sedang mengejar target pekerjaan, 19 Agustus dapat menjadi momentum untuk lebih berani menyampaikan ide atau mengambil peran penting.
Dari sisi keuangan, peluang baru bisa muncul melalui pekerjaan, proyek tambahan, atau jaringan yang selama ini sudah dibangun.
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Jawa Pos
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