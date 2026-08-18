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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.01 WIB

Rezeki Datang Bertubi-tubi, 5 Shio Ini Disebut Bakal Masuk Periode Paling Beruntung

seseorang yang tiba era keemasan ( Freepik/standret) - Image

seseorang yang tiba era keemasan ( Freepik/standret)

JawaPos.com - Setiap orang dipercaya memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada masa ketika berbagai urusan terasa penuh hambatan dan hasil yang diperoleh belum sesuai harapan.

Namun, ada pula periode ketika kesempatan seolah muncul dari berbagai arah. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan pergerakan energi dan karakter masing-masing shio.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya sedang mendekati fase penuh peluang. Mereka disebut berpotensi memperoleh perkembangan positif dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Shio Naga – Peluang Besar Mulai Bermunculan

Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan. Dalam periode yang dianggap positif ini, pemilik shio Naga dipercaya memiliki kesempatan untuk kembali mengembangkan potensi yang sebelumnya sempat tertahan.

Pekerjaan atau proyek yang pernah mengalami kendala berpeluang menemukan titik terang. Begitu pula dengan gagasan bisnis yang sebelumnya hanya berada dalam rencana, bisa mulai mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan.

Dari sisi finansial, peluang pemasukan juga diyakini semakin terbuka. Namun, keberhasilan sebaiknya tetap diimbangi dengan kemampuan mengendalikan ego dan tidak mudah terlena ketika hasil mulai terlihat.

2. Shio Kerbau – Waktunya Menikmati Hasil Perjuangan

Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan konsisten. Setelah melewati berbagai proses panjang, shio ini dipercaya mulai memasuki masa ketika usaha yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil.

Peluang dari pekerjaan lama, proyek yang sempat tertunda, maupun sumber pendapatan tambahan dapat menjadi kejutan yang menyenangkan.

Kebiasaan Kerbau dalam mengatur keuangan secara hati-hati juga menjadi modal penting. Jika mampu mempertahankan kedisiplinan tersebut, peluang untuk meningkatkan kondisi finansial akan semakin besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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