Rezeki Seolah Tak Pernah Surut, 7 Shio Ini Konon Paling Beruntung Menurut Astrologi Tiongkok

seseorang yang takdirnya terlampau baik (Freepik/SkelDry)
JawaPos.com -- Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan tahun kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, dan perjalanan hidup.
Setiap shio dipercaya memiliki keunikan masing-masing. Ada yang disebut harus melewati banyak tantangan sebelum memperoleh hasil, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah menemukan peluang dan mendapatkan keberuntungan.
Dalam penafsiran astrologi, beberapa shio bahkan digambarkan memiliki hoki kuat dalam urusan rezeki dan kekayaan. Karakter seperti kecerdikan, ketekunan, kemampuan membaca peluang, hingga sifat dermawan dianggap menjadi faktor yang mendukung keberuntungan mereka.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial dan seolah selalu menemukan jalan menuju kemakmuran.
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki kepekaan tinggi terhadap peluang. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Dalam urusan finansial, Tikus juga disebut cukup pandai mengelola penghasilan. Mereka cenderung mempertimbangkan penggunaan uang dan tidak mudah menghamburkannya untuk hal yang tidak diperlukan.
Kemampuan membaca situasi serta mengatur keuangan tersebut membuat Shio Tikus kerap dikaitkan dengan peluang membangun kekayaan, bahkan melalui usaha yang awalnya sederhana.
Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Karena itu, pemilik Shio Naga kerap dianggap memiliki karakter yang mendukung kesuksesan.
Mereka dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan serta pembawaan yang membuat orang lain mudah menghormati dan mempercayainya.
Shio Naga juga disebut berpeluang mendapatkan kesempatan besar, baik dalam pekerjaan maupun bisnis. Dukungan dari orang-orang di sekitar dipercaya dapat menjadi salah satu jalan yang membantu mereka mencapai keberhasilan.
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Jawa Pos
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