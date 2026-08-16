Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.45 WIB

Rezeki Datang Bersama Mereka, 5 Zodiak Perempuan yang Dipercaya Punya Aura Keberuntungan

ilustrasi zodiak perempuan pembawa keberuntungan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak perempuan pembawa keberuntungan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani, penuh ambisi, mudah bergaul, hingga memiliki intuisi yang kuat.

Menariknya, beberapa zodiak perempuan dipercaya mempunyai aura positif yang membuat keberuntungan seolah ikut hadir di lingkungan mereka. Kehadiran mereka dianggap mampu membawa semangat, peluang, bahkan rezeki bagi orang-orang terdekat.

Tentu saja, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah. Namun, pembahasan mengenai zodiak pembawa hoki masih menarik untuk disimak.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak perempuan yang dalam astrologi dipercaya memiliki aura keberuntungan dan mampu memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitarnya.

1. Pisces

Perempuan berzodiak Pisces dikenal memiliki perasaan yang sensitif dan kemampuan memahami emosi orang lain. Mereka biasanya mudah berempati dan cukup peka terhadap perubahan suasana di sekelilingnya.

Sifat tersebut membuat Pisces sering dianggap mempunyai intuisi yang kuat. Dalam astrologi, kepekaan ini dipercaya membantu mereka mengambil keputusan yang membawa peluang baik.

Selain itu, Pisces dikenal kreatif dan memiliki imajinasi tinggi. Kehadiran mereka dapat membuat suasana menjadi lebih hangat, menyenangkan, dan penuh inspirasi.

Tidak heran jika Pisces kerap dianggap sebagai sosok yang mampu membawa energi positif kepada orang-orang terdekat.

2. Leo

Perempuan Leo identik dengan rasa percaya diri, keberanian, dan kemampuan memimpin. Mereka biasanya tidak ragu menunjukkan kemampuan serta mengambil peran ketika berada dalam sebuah kelompok.

Karakter tersebut membuat Leo terlihat menonjol dan mudah mendapatkan perhatian. Dalam kepercayaan astrologi, keberanian serta keyakinan diri mereka dikaitkan dengan kemampuan menarik berbagai kesempatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Profil Arya Wedakarna, Senator Asal Bali Diduga Intimidasi Perempuan Asal Lombok - Image
Berita Daerah

Profil Arya Wedakarna, Senator Asal Bali Diduga Intimidasi Perempuan Asal Lombok

Senin, 17 Agustus 2026 | 03.19 WIB

7 Sikap yang Kerap Muncul pada Perempuan dengan Kedewasaan Emosional yang Belum Stabil, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Sikap yang Kerap Muncul pada Perempuan dengan Kedewasaan Emosional yang Belum Stabil, Apa Saja?

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.03 WIB

Brutal, Perempuan di Sampang Dikeroyok dan Tubuhnya Dilumuri Sambal - Image
Surabaya Raya

Brutal, Perempuan di Sampang Dikeroyok dan Tubuhnya Dilumuri Sambal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore