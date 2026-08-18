Sedang Berada di Puncak Hoki, 7 Weton Ini Diprediksi Makin Makmur

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah persoalan rezeki dan keberuntungan.

Ada kepercayaan bahwa setiap weton memiliki masa tertentu ketika peluang dan keberuntungan terasa lebih terbuka. Pada fase tersebut, seseorang dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan baru, mengembangkan pekerjaan, maupun memperbaiki kondisi finansial.

Dikutip dari akun YouTube Kunil primbon jowo, terdapat sejumlah weton yang diyakini sedang berada dalam periode penuh peluang dan kemakmuran. Berikut pembahasannya.

1. Minggu Wage – Pintar Membaca Peluang Minggu Wage memiliki jumlah neptu 12, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 7.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut menggambarkan pribadi yang memiliki semangat kuat serta kemampuan melihat kesempatan di sekelilingnya. Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Sejak usia relatif muda, pemilik weton ini dipercaya memiliki kecenderungan untuk mencoba berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan uang, termasuk berdagang atau membantu usaha keluarga.

Kepercayaan diri yang tinggi juga membuat mereka berani mengambil keputusan ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan. Ditambah dengan relasi sosial yang luas, kesempatan bekerja sama dengan orang lain pun diyakini lebih mudah datang.

Jika mengalami kegagalan, mereka cenderung tidak berlama-lama terpuruk. Kemampuan untuk bangkit dan mencari alternatif baru menjadi salah satu kekuatan yang membuat perjalanan rezekinya dipercaya tetap bergerak.

2. Sabtu Wage – Tekun dan Pandai Mengatur Keuangan Sabtu Wage mempunyai neptu 16, yang berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Wage bernilai 7.