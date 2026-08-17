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Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.58 WIB

7 Weton yang Dipercaya Makin Makmur Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi weton yang makmur. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang makmur. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer dalam Primbon Jawa adalah mengenai peruntungan seseorang ketika memasuki usia matang. Dari berbagai kombinasi weton, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang semakin terbuka seiring bertambahnya umur.

Artinya, kehidupan mereka digambarkan tidak selalu langsung mencapai kemapanan sejak usia muda. Justru, pengalaman, kerja keras, dan kematangan dalam mengambil keputusan dipercaya dapat membuat kondisi ekonomi semakin baik.

Bagi sebagian masyarakat, ramalan tersebut juga dapat dimaknai sebagai pengingat agar seseorang tetap berusaha, rendah hati, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut berpeluang menjadi wong sugih atau orang berkecukupan ketika usia semakin matang.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari Minggu bernilai 5 dan Pahing bernilai 9.

Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, memiliki banyak kemampuan, serta senang berbagi kepada orang lain.

Mereka disebut mempunyai peluang untuk berkembang di berbagai bidang pekerjaan. Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Minggu Pahing.

Weton ini berada dalam sejumlah perhitungan primbon yang dianggap membawa pengaruh serta kelapangan rezeki. Karena itu, perjalanan finansialnya dipercaya dapat semakin baik ketika memasuki usia yang lebih matang.

2. Rabu Pon

Rabu Pon juga memiliki neptu 14, yakni Rabu dengan nilai 7 dan Pon bernilai 7.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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