Cintanya Dalam Banget, 6 Zodiak Ini Paling Mudah Terbawa Perasaan

JawaPos.com -- Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam memandang dan menjalani hubungan asmara. Ada yang membutuhkan waktu panjang sebelum membuka hati, tetapi ada pula yang cepat merasa nyaman dan tertarik kepada seseorang.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak. Beberapa tanda zodiak dipercaya mempunyai sisi emosional yang kuat, mudah membangun kedekatan, dan sangat menghargai hubungan romantis.

Kepribadian yang hangat, romantis, penuh perhatian, hingga gemar mencari pengalaman baru membuat sejumlah zodiak dianggap lebih mudah terbawa perasaan ketika menemukan seseorang yang menarik.

Dilansir dari Everygirl, berikut enam zodiak yang disebut cenderung cepat jatuh cinta.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan hubungan emosional. Mereka biasanya membutuhkan kedekatan, rasa aman, dan hubungan yang membuat hati merasa nyaman.

Sifat penyayang membuat Cancer mudah memberikan perhatian kepada orang yang dianggap penting. Ketika sudah merasa cocok dan mendapatkan rasa aman dari seseorang, mereka dapat dengan cepat membangun keterikatan emosional.

Cancer juga cenderung menghargai hubungan yang penuh perhatian dan kepedulian. Karena hatinya relatif sensitif, perhatian kecil sekalipun dapat meninggalkan kesan mendalam.

Tak mengherankan jika ketika menemukan sosok yang dianggap tepat, Cancer dapat membuka hati dengan cukup cepat dan menjalani hubungan secara serius.

2. Libra Bagi Libra, hubungan romantis merupakan salah satu hal yang menarik dalam kehidupan. Mereka menyukai suasana harmonis, komunikasi yang baik, serta hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai.