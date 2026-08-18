6 Zodiak Paling Suportif yang Selalu Setia Mendukung Orang Terdekat

Zodiak paling suportif yang selalu setia mendukung orang terdekat / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Zodiak tertentu dikenal memiliki sifat suportif yang membuat mereka selalu setia mendukung orang di sekitarnya.
Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa kata-kata, melainkan tindakan nyata yang konsisten dan dapat diandalkan.
Sikap suportif ini menjadi bagian penting dari kepribadian yang membuat mereka mampu menjaga hubungan tetap kuat.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), dijelaskan enam zodiak yang dikenal paling suportif dan setia mendukung orang terdekat dalam kondisi apa pun.
1. Aries
Zodiak ini menunjukkan sikap suportif melalui kebiasaan menyapa dan menanyakan kabar secara berkala.
Aries tidak membiarkan komunikasi terputus dalam waktu yang terlalu lama tanpa alasan jelas.
Mereka memahami bahwa membiarkan masalah menumpuk hanya akan membuat situasi semakin sulit diselesaikan. Sahabat Aries yang suportif mungkin tidak selalu menyapa setiap hari secara rutin.
Namun tepat ketika kamu mulai merasa lama tidak mendengar kabar mereka, Aries akan menghubungi lebih dulu.
Ketepatan waktu dalam memberi perhatian ini menjadi ciri khas dukungan yang diberikan Aries.
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Jawa Pos
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