5 Zodiak Paling Setia dalam Cinta, Namun Rentan Memilih Orang yang Salah

Ilustrasi zodiak yang sangat mencintai pasangannya tapi selalu menarik orang yang salah (Freepik/KamranAydinov)
JawaPos.com – Dalam hubungan asmara, ketulusan dan rasa cinta yang besar tidak selalu menjamin seseorang bertemu dengan pasangan yang tepat. Terkadang, sikap terlalu terbuka dan mudah memberikan perhatian justru membuat seseorang lebih rentan menarik hubungan yang penuh tantangan.
Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang sangat penyayang, setia, dan rela memberikan banyak hal untuk orang yang dicintai. Namun, sifat tersebut juga disebut dapat membuat mereka cenderung mengabaikan tanda-tanda peringatan dalam sebuah hubungan.
Bukan berarti mereka tidak mampu memilih pasangan yang baik, tetapi cara mereka mencintai yang penuh empati terkadang membuat mereka memberi kesempatan lebih besar kepada orang yang kurang tepat.
Mengutip ulasan dari laman My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dalam astrologi dikenal memiliki hati besar dalam urusan cinta, tetapi sering kali disebut menarik pasangan yang membawa banyak pelajaran dalam kehidupan mereka.
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