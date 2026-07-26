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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 04.02 WIB

5 Zodiak Paling Setia dalam Cinta, Namun Rentan Memilih Orang yang Salah

Ilustrasi zodiak yang sangat mencintai pasangannya tapi selalu menarik orang yang salah (Freepik/KamranAydinov) - Image

Ilustrasi zodiak yang sangat mencintai pasangannya tapi selalu menarik orang yang salah (Freepik/KamranAydinov)

JawaPos.com – Dalam hubungan asmara, ketulusan dan rasa cinta yang besar tidak selalu menjamin seseorang bertemu dengan pasangan yang tepat. Terkadang, sikap terlalu terbuka dan mudah memberikan perhatian justru membuat seseorang lebih rentan menarik hubungan yang penuh tantangan.

Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang sangat penyayang, setia, dan rela memberikan banyak hal untuk orang yang dicintai. Namun, sifat tersebut juga disebut dapat membuat mereka cenderung mengabaikan tanda-tanda peringatan dalam sebuah hubungan.

Bukan berarti mereka tidak mampu memilih pasangan yang baik, tetapi cara mereka mencintai yang penuh empati terkadang membuat mereka memberi kesempatan lebih besar kepada orang yang kurang tepat.

Mengutip ulasan dari laman My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dalam astrologi dikenal memiliki hati besar dalam urusan cinta, tetapi sering kali disebut menarik pasangan yang membawa banyak pelajaran dalam kehidupan mereka.

1. Pisces: Terlalu berempati untuk kebaikan mereka sendiri
 
Pisces mendambakan hubungan yang mendalam, mencari keintiman yang mendalam. Namun sisi negatifnya, mereka adalah magnet bagi orang-orang yang tidak tersedia secara emosional.
 
Pisces lebih suka melihat potensi daripada realita, dan sering kali jatuh cinta pada sosok orang lain yang bisa mereka capai daripada sosok mereka yang sebenarnya. 
 
Sifat empati kita membuat kita menjadi target yang sempurna bagi para pengambil, kaum narsistik, atau mitra proyek terkenal yang kita pikir dapat kita andalkan.
 
2. Cancer: Merawat yang terluka (terkadang dengan biaya sendiri)
 
Cancer yang manis dan lembut menawarkan cinta yang dibungkus dengan kenyamanan, makanan rumahan, dan selimut lembut.
 
Keinginan Anda untuk menyembuhkan dan merawat membuat Anda tak tertahankan, khususnya bagi mereka yang bergantung pada belas kasih Anda tetapi tidak banyak memberi balasan.
 
Banyak Cancer berulang kali menerima burung-burung yang terluka, yakin bahwa perawatan mereka akan menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. 
 
Sayangnya, mereka sering mengabaikan kebutuhan mereka sendiri, menjadi pengasuh yang kelelahan secara emosional dalam hubungan yang jarang membalas kehangatan yang sama.
 
3. Libra: Melihat keindahan namun mengabaikan tanda bahaya
 
Libra mencintai pasangan mereka, dan mereka akan tenggelam dalam fantasi romantis, terkadang mengabaikan tanda-tanda bahaya yang berkibar tepat di depan wajah mereka.
 
Zodiak ini mendambakan keseimbangan, kedamaian, dan persahabatan, sehingga mereka cenderung mengabaikan masalah kecocokan yang serius.
 
Mereka tertarik pada orang yang menawan dan pandai bicara, yang menjanjikan keharmonisan tetapi sering kali mendatangkan kekacauan.
 
4. Scorpio: Gairah yang kuat, pilihan yang berisiko
 
Ketika seorang Scorpio mencintai seseorang, ia melakukannya dengan gairah yang dalam dan membara yang dapat membutakan mereka terhadap kenyataan.
 
Intensitas ini menarik orang-orang yang gemar drama dan mendambakan pasang surut emosi. Banyak dari orang Scorpio berulang kali memilih hubungan yang penuh gairah tetapi merusak.
 
Mereka menyukai pengejaran, intensitas, dan sensasi cinta yang transformatif. Sayangnya, mereka sering kecewa ketika pasangannya tidak dapat menyamai kedalaman atau ketulusan mereka.
 
5. Taurus: Hati setia yang cepat menyerah
 
Taurus adalah tentang komitmen dan stabilitas, nilai-nilai ini sangat mereka hormati.
 
Namun, tekad mereka yang keras kepala untuk membuat hubungan berhasil sering kali membuat mereka bertahan lebih lama dari yang seharusnya dengan orang-orang yang jelas-jelas tidak tepat.
 
Orang dengan zodiak Taurus menghargai kenyamanan dan konsistensi, terkadang mengira keduanya sebagai keamanan emosional sejati. 
 
Mereka mungkin merasa puas dengan hubungan yang terasa familier, bahkan ketika pasangannya tidak sepenuhnya terlibat.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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