4 Zodiak Tetap Setia Meskipun Sering Disakiti Pasangan, Bucin Luar Biasa

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak memiliki standar yang sangat tinggi di dalam hubungan.
Mereka akan langsung pergi begitu seseorang menunjukkan sedikit saja sikap tidak menghargai.
Namun, ada juga zodiak yang justru rela bertahan meski menerima perlakuan buruk yang sebenarnya tidak pantas mereka dapatkan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut zodiak yang membiarkan perlakuan buruk pasangan meskipun hati mereka terasa sangat sakit.
Pisces
Pisces bekerja keras demi menyenangkan orang-orang disekitarnya, karena memiliki empati yang sangat tinggi. Sayangnya kebaikan hati pisces justru membuat mereka kerap dimanfaatkan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk meminta bantuan. Hati mereka terlalu lembut untuk bersikap tegas.
Cancer
Cancer rela melakukan apa saja demi keluarga dan sahabatnya. Cancer tidak keberatan kelelahan atau mengorbankan dirinya sendiri selama mereka bisa membantu orang lain. Bagi cancer, membantu selalu terasa sebagai pilihan yang benar, meskipun akhirnya membuat diri mereka sendiri kehabisan tenaga.
Libra
Libra tetap terbuka untuk memaafkan. Mereka tidak ragu memberikan kesempatan kedua karena percaya setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Akibatnya, mereka sering terluka, tetap hampir tidak pernah membalas hal tersebut.
Capricorn
Capricorn ingin segera membangun masa depan dengan pasangan. Mereka akan terus berusaha memperbaiki hubungan serta membuat pasangannya bahagia karena merasa bahwa hal itu adalah tanggungjawab dari mereka.capricorn sering merasa pergi bukanlah suatu pilihan. Padahal sebenarnya mereka selalu memiliki pilihan untuk mengakhiri hubungan yang toxic.
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