4 Zodiak Tetap Setia Meskipun Sering Disakiti Pasangan, Bucin Luar Biasa

JawaPos.Com - Beberapa zodiak memiliki standar yang sangat tinggi di dalam hubungan.

Mereka akan langsung pergi begitu seseorang menunjukkan sedikit saja sikap tidak menghargai.

Namun, ada juga zodiak yang justru rela bertahan meski menerima perlakuan buruk yang sebenarnya tidak pantas mereka dapatkan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut zodiak yang membiarkan perlakuan buruk pasangan meskipun hati mereka terasa sangat sakit.

Pisces

Pisces bekerja keras demi menyenangkan orang-orang disekitarnya, karena memiliki empati yang sangat tinggi. Sayangnya kebaikan hati pisces justru membuat mereka kerap dimanfaatkan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk meminta bantuan. Hati mereka terlalu lembut untuk bersikap tegas.

Cancer

Cancer rela melakukan apa saja demi keluarga dan sahabatnya. Cancer tidak keberatan kelelahan atau mengorbankan dirinya sendiri selama mereka bisa membantu orang lain. Bagi cancer, membantu selalu terasa sebagai pilihan yang benar, meskipun akhirnya membuat diri mereka sendiri kehabisan tenaga.

Libra

Libra tetap terbuka untuk memaafkan. Mereka tidak ragu memberikan kesempatan kedua karena percaya setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Akibatnya, mereka sering terluka, tetap hampir tidak pernah membalas hal tersebut.

Capricorn