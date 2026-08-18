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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.44 WIB

8 Karier dan Pekerjaan Cocok untuk Zodiak Aries yang Ambisius Menurut Astrologi

Karier dan pekerjaan cocok untuk zodiak aries yang ambisius menurut astrologi / foto : Magnific/ Allexxandar - Image

Karier dan pekerjaan cocok untuk zodiak aries yang ambisius menurut astrologi / foto : Magnific/ Allexxandar

JawaPos.com – Zodiak Aries dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat juang dan selalu mengejar pencapaian tertinggi dalam hidupnya.

Karakter ambisius yang melekat pada diri Aries membuat mereka cocok menekuni berbagai jenis karier yang menantang.

Pemilihan pekerjaan yang tepat dapat membantu Aries menyalurkan energi dan jiwa kepemimpinan yang mereka miliki secara maksimal.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), dijelaskan delapan pilihan karier yang dianggap paling sesuai dengan kepribadian zodiak Aries yang dinamis dan ambisius.

1. Dokter bedah

Ketelitian tinggi menjadi modal utama yang dibutuhkan seorang dokter bedah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Sifat ini sejalan dengan karakter dasar Aries yang selalu memperhatikan detail kecil sekalipun dalam setiap pekerjaan.

Kemampuan mengambil keputusan cepat di bawah tekanan juga menjadi keunggulan alami yang dimiliki oleh Aries.

Dalam dunia medis, satu keputusan yang tepat waktu bisa menentukan keselamatan nyawa pasien yang ditangani.

Aries memiliki keberanian menghadapi risiko besar karena didukung dedikasi kuat dan kemampuan analisis yang tajam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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