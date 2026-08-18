Ramalan Zodiak Capricorn 18 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi akan menjalani hari yang cukup sibuk.

Berbagai situasi menuntut perhatian dan energi, tetapi kesibukan tersebut justru dapat membawa Anda lebih dekat pada tujuan.

Hari ini juga menjadi momen yang baik untuk mengambil keputusan besar dalam hidup.

Dengan pertimbangan matang dan keyakinan yang kuat, langkah yang Capricorn pilih berpotensi memberikan keuntungan di berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (18/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini dipenuhi aktivitas yang membuat Capricorn sangat sibuk dibanding biasanya.

Meski begitu, Anda memiliki peluang untuk mencapai berbagai tujuan dengan lebih mudah dari perkiraan.

Jangan ragu mengambil keputusan penting jika memang sudah dipertimbangkan dengan baik.

Cinta Capricorn Hubungan asmara berjalan dengan suasana yang cukup menyenangkan. Anda cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi pasangan sehingga berbagai perbedaan dapat disikapi dengan lebih santai.