Bukan Selalu Soal Penghasilan, 7 Zodiak Ini Konon Rentan Salah Mengatur Uang

JawaPos.com – Mengatur keuangan bukan perkara mudah bagi semua orang. Kebiasaan belanja, cara mengambil keputusan, hingga prioritas dalam menjalani kehidupan dapat memengaruhi kondisi finansial seseorang.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan pola tertentu dalam mengelola uang. Beberapa di antaranya disebut memiliki kecenderungan lebih impulsif, menyukai kemewahan, atau terlalu berani mengambil risiko sehingga perlu lebih berhati-hati dalam urusan finansial.

Jika tidak dikendalikan, kebiasaan tersebut secara teori dapat membuat pengeluaran membengkak dan meningkatkan risiko menghadapi masalah keuangan.

Dilansir English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dalam interpretasi astrologi disebut lebih rentan menghadapi persoalan keuangan dan utang.

1. Scorpio Scorpio dikenal memiliki karakter kuat dan penuh gairah. Namun, dalam urusan finansial, mereka disebut bisa tergoda melakukan pembelian secara spontan.

Keinginan menikmati barang berkualitas, pengalaman menarik, atau sesuatu yang dianggap mampu memberikan kepuasan dapat membuat pengeluaran meningkat tanpa disadari.

Di sisi lain, sifat tertutup yang sering dikaitkan dengan Scorpio bisa membuat mereka enggan membicarakan persoalan keuangan kepada orang lain. Akibatnya, masalah yang sebenarnya masih dapat ditangani berpotensi menjadi semakin rumit jika dibiarkan.

2. Leo Leo identik dengan kepercayaan diri dan gaya hidup yang berkelas. Mereka juga disebut senang tampil menarik dan memberikan kesan positif di hadapan orang lain.

Keinginan untuk mempertahankan penampilan atau menikmati berbagai fasilitas mewah dapat membuat pengeluaran menjadi lebih besar daripada yang direncanakan.