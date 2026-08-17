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Rabbany Wanadriani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.28 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Disebut Paling Berhoki

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehidupan memang tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa ketika seseorang menikmati keberhasilan, tetapi ada pula saat harus menghadapi berbagai tantangan. Peruntungan pun dipercaya dapat berubah seiring perjalanan hidup.

Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang membuat perjalanan mereka terasa lebih mudah. Bukan hanya soal materi, keberuntungan tersebut juga dapat hadir dalam bentuk kesempatan, relasi baik, kepercayaan, maupun dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Dari 12 shio yang dikenal dalam penanggalan Tionghoa, terdapat beberapa yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Mereka dianggap mempunyai daya tarik tersendiri sehingga peluang baik sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dilansir naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan kuat dan peluang rezeki yang relatif mudah terbuka.

1. Naga

Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Karena itu, orang yang lahir di bawah shio ini sering dikaitkan dengan peluang besar dalam kehidupannya.

Keberuntungan Shio Naga tidak selalu berbentuk uang secara langsung. Kesempatan untuk mendapatkan posisi lebih baik, memperoleh kepercayaan, membangun koneksi luas, hingga bertemu dengan orang yang tepat juga menjadi bagian dari keberuntungan mereka.

Karakter percaya diri dan berpengaruh membuat Shio Naga sering terlihat menonjol ketika berada di lingkungan baru.

2. Kelinci

Shio Kelinci memiliki karakter lembut, tenang, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain. Sikap tersebut justru dapat menjadi salah satu kekuatan yang membuka berbagai kesempatan.

Mereka cenderung mudah mendapatkan simpati karena mampu berkomunikasi dengan cara yang halus. Dari hubungan yang terjaga dengan baik, peluang baru pun dapat muncul.

Rezeki Shio Kelinci juga sering dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan kreativitas, diplomasi, kepekaan, serta kemampuan menciptakan suasana harmonis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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