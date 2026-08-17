Dihantam Banyak Rintangan, 5 Shio Ini Justru Diramal Berujung pada Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Jalan menuju kesuksesan setiap orang tentu berbeda. Ada yang dapat mencapai kemapanan dengan relatif cepat, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kegagalan dan tantangan sebelum akhirnya menemukan titik keberhasilan.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter masing-masing shio. Beberapa shio dipercaya memiliki jalan hidup yang penuh lika-liku, tetapi pengalaman tersebut justru membuat mereka semakin kuat dalam menghadapi berbagai persoalan.

Kegagalan finansial, masalah hubungan, hingga rasa tidak percaya diri disebut dapat menjadi bagian dari proses yang harus dilewati. Dengan ketekunan dan kemampuan bangkit, berbagai pengalaman tersebut diyakini dapat menjadi bekal menuju kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari China Highlights, berikut lima shio yang disebut kerap mengalami jatuh bangun sebelum mencapai kesuksesan dan kemapanan hingga usia tua.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter pekerja keras dan daya tahan yang kuat. Dalam perjalanan hidup, mereka disebut tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah.

Berbagai persoalan, mulai dari kondisi keuangan hingga masalah dalam hubungan, dapat menjadi ujian yang menguji kesabaran mereka. Namun, karakter pantang menyerah membuat shio Kerbau cenderung terus berusaha mencari jalan keluar.

Pengalaman menghadapi berbagai kesulitan justru dapat membuat mereka semakin matang. Dengan ketekunan dan kesabaran yang dipertahankan, shio Kerbau dipercaya mampu mengubah masa-masa sulit menjadi pijakan untuk meraih kehidupan yang lebih stabil.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci memiliki karakter lembut dan mudah beradaptasi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan terkadang terhambat oleh keraguan terhadap kemampuan diri sendiri.

Kecemasan dan rasa kurang percaya diri dapat membuat mereka berpikir lebih lama sebelum mengambil keputusan penting. Kondisi tersebut bisa menjadi tantangan ketika harus menghadapi perubahan besar.