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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.25 WIB

12 Urutan Shio Paling Hoki Besok, Selasa 18 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Simak ramalan 12 shio paling hoki besok, Selasa 18 Agustus 2026. 

Berikut ini adalah urutan keberuntungan Shio Tikus, Kerbau, Macan hingga Babi dalam urusan rezeki, karier, hubungan, dan peluang.

Dari 12 shio yang ada, beberapa diprediksi memiliki energi lebih positif sehingga berpeluang mendapatkan kesempatan menarik dalam pekerjaan, keuangan, maupun hubungan sosial.

Urutan shio paling hoki ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menentukan sikap dan langkah yang lebih bijaksana sepanjang Selasa, 18 Agustus 2026

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan referensi umum, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 shio paling hoki besok, Selasa 18 Agustus 2026, mulai dari posisi yang diprediksi paling beruntung hingga yang perlu lebih berhati-hati.

1. Shio Naga

Shio Naga menempati posisi pertama dalam urutan shio paling hoki besok, Selasa 18 Agustus 2026.

Energi keberuntungan yang kuat membuat pemilik shio ini berpotensi lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya tampak biasa saja. 

Editor: Novia Tri Astuti
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