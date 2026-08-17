Ciri Kepribadian Setiap 12 Zodiak yang Lahir di Hari Senin Menurut Astrologi

JawaPos.com – Astrologi menjelaskan bahwa hari kelahiran seseorang turut memengaruhi kepribadian selain zodiak dan peta natal.

Hari Senin dikuasai oleh Bulan sehingga menghasilkan perpaduan unik ketika bertemu dengan masing-masing zodiak.

Setiap zodiak yang lahir di hari Senin memiliki karakter khas yang berbeda dari kelahiran hari lainnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), dijelaskan kepribadian setiap zodiak yang lahir di hari Senin secara lengkap menurut astrologi.

1. Aries yang lahir hari Senin

Aries yang lahir hari Senin cenderung kurang energik dibandingkan Aries yang lahir pada hari lain.

Mereka bisa mengalami kesulitan mengendalikan amarah ketika merasa dibatasi oleh keadaan di sekitarnya.

Namun jika dibesarkan dengan perhatian yang baik, mereka tumbuh menjadi pribadi yang ramah dan lembut.

Karakter ini menunjukkan bahwa pengaruh Bulan mampu melunakkan sisi keras dari zodiak Aries.