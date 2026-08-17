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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi berpeluang menjalani hari yang menyenangkan. Rasa percaya diri yang tinggi membuat Anda lebih siap mengejar berbagai tujuan dan menghadapi aktivitas dengan penuh optimisme.

Hubungan dengan orang-orang terdekat juga berjalan dengan baik. Dukungan dari lingkungan sekitar dapat memberikan energi positif sehingga Pisces lebih mudah menikmati berbagai momen sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini berjalan cukup baik bagi Pisces. Kepercayaan diri membantu Anda mengambil langkah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sementara hubungan dengan teman dan orang-orang terdekat juga terasa semakin positif.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces diprediksi terasa menyenangkan. Anda dan pasangan mampu membangun hubungan yang lebih ramah dan hangat sehingga suasana kebersamaan menjadi semakin nyaman.

Ini menjadi waktu yang baik untuk mempererat kedekatan dengan pasangan. Sikap terbuka dan perhatian terhadap satu sama lain akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Pisces

Karier Pisces mendapatkan dukungan positif dari lingkungan kerja. Rekan-rekan Anda siap memberikan bantuan ketika dibutuhkan, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih mudah.

Selain itu, kinerja Anda berpeluang mendapatkan apresiasi dari atasan. Pertahankan kualitas kerja dan manfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Kesehatan Pisces

Perasaan optimistis membuat Pisces berada dalam kondisi yang cukup baik. Energi positif tersebut turut mendukung kebugaran sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan lebih bersemangat.

Editor: Estu Suryowati
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